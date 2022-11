Bielorussia: Tajani a Tsikhanouskaya, sosteniamo democrazia e libertà nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sostiene la democrazia e la libertà in Bielorussia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che questa mattina a Bruxelles ha incontrato la leader dell’opposizione bielorussa, Sviatlana Tsikhanouskaya. “Ho espresso il sostegno italiano a favore della democrazia, la libertà e i diritti umani in Bielorussia. Ferma condanna dell’ingiustificata invasione russa in Ucraina”, ha scritto il capo della diplomazia italiana in un messaggio su Twitter. (Beb)