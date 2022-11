Slovenia: presidente Pirc Musar, mio primo viaggio all'estero sarà nei Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La neoeletta presidente della Slovenia, Natasa Pirc Musar, ha annunciato che il suo primo viaggio all'estero sarà "molto probabilmente" un tour dei Balcani occidentali. "Pensavo di andare in Germania, che è il nostro partner commerciale più importante, ma vista la situazione geopolitica attuale andrò in visita nei Paesi dei Balcani occidentali", ha affermato stamane Pirc Musar. La nuova presidente slovena ha inoltre espresso la volontà di dare continuità agli incontri del vertice a Brdo-Brioni, per il quale però vuole che gli appuntamenti "si svolgano più spesso e che i partecipanti prendano determinati impegni riguardo alle cose che devono essere fatte fino alla volta successiva", ha sottolineato. Secondo la sua convinzione, "il posto della Slovenia è nell'Unione europea, nella Nato, nel cuore dell'Europa, che crede nei diritti umani fondamentali, nelle libertà e nello Stato di diritto. Il futuro deve essere costruito sull'inclusione di tutti coloro che la pensano diversamente, sulla solidarietà", ha affermato a tal proposito Pirc Musar. Il capo dello Stato ha annunciato che lavorerà anche al progetto di candidatura della Slovenia alla carica di membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Seb)