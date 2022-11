Vaticano: il Santo Padre ha ricevuto l'ambasciatore dei Paesi Bassi presso Santa Sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nel palazzo Apostolico vaticano, il Santo Padre ha ricevuto in Udienza Johanna Gerarda Maria (Annemieke) Ruigrok, ambasciatore dei Paesi Bassi presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Johanna Gerarda Maria (Annemieke) Ruigrok è sposata, ha studiato Storia, Diritto Internazionale e Russo presso l'Università di Utrecht. E' stata vicecapo di Progetto in Afghanistan, incaricato d'Affari in Indonesia e Console generale a New York. (Civ)