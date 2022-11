Messico: decine di migliaia in piazza contro riforma elettorale del governo Lopez Obrador (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No alla pretesa di allineare gli organi elettorali alla volontà del governo, no all'autoritarismo. Sì alla democrazia, si a un Messico democratico", ha detto Woldenbger a una platea convocata da una cinquantina di organizzazioni. Il funzionario ha invitato i partiti politici a difendere "quanto costruito in materia elettorale, negli anni", ricordando le diverse riforme approvate tra il 1988 e il 2014. "I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Si sono ottenute elezioni con concorrenza, parlamenti pluralistici. L'alternanza costituzionale e pacifica si è realizzata grazie al processo di democratizzazione, realizzando quanto non fatto in 200 anni di vita indipendente. (segue) (Mec)