Turismo: assessore Lazio, grande successo per "Italian film festival"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Grande successo per la nona edizione dell'Italian Film Festival svoltosi a Berlino e supportato dall'assessorato al Turismo della Regione Lazio. Nel corso del Festival è stato assegnato il premio del pubblico "Lazio eterna scoperta", aggiudicato dal film Freaks Out del regista Gabriele Mainetti. La cultura italiana e le bellezze del territorio laziale sono state ancora una volta protagoniste a Berlino grazie all'Italian Film Festival. "Mi congratulo con Gabriele Mainetti per il film Freaks Out che ha parte del girato a Viterbo e rivolgo un ringraziamento agli organizzatori per la riuscita dell'evento". Lo dichiara Valentina Corrado, assessore al Turismo ed enti locali della Regione Lazio. "Sono orgogliosa che l'Assessorato da me guidato abbia supportato ancora una volta un evento di così grande respiro internazionale, segno tangibile dell'importanza che riserviamo al cinema come chiave di promozione turistica e di sviluppo territoriale. È grazie al grande schermo se spesso i riflettori vengono puntati su luoghi noti e meno noti del territorio affascinando e incuriosendo spettatori italiani e stranieri e determinando un ritorno di flussi turistici che, grazie alla presenza di itinerari tematici, possono perdersi tra le bellezze dei luoghi scelti dai grandi cineasti presenti nell'intero territorio. Le ricadute economiche, inoltre, sono sia dirette sia indirette, dato che la visibilità data dalle immagini contribuisce ad attrarre produzioni cinematografiche che hanno un effetto moltiplicatore per i nostri territori", conclude Corrado. L'Italian Film Festival Berlin è stato organizzato dal Tuscia Film Fest con il supporto, oltre che dell'Assessorato al Turismo della Regione Lazio, della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, di Cinecittà, dell'Istituto Italiano di Cultura di Berlino, dell'Ambasciata d'Italia in Germania e di Casa Civita. (Com)