Speciale energia: Bosnia, Commissione energia Federazione, prezzo elettricità per famiglie rimane invariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dell'energia elettrica per le famiglie della Federazione di Bosnia Erzegovina (entità croato musulmana del Paese) rimarranno invariati per ora, nonostante sia stato annunciato un forte aumento del prezzo dell'elettricità per l'inizio del 2023. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Fena" la Commissione di regolamentazione per l'energia della Federazione (Ferk). "In conformità con l'articolo 20 dell'ordinanza sulla fornitura di energia elettrica i fornitori pubblici devono proporre le variazioni di prezzo alla Ferk entro e non oltre i 60 giorni dall'inizio della loro attuazione e finora nessuno ha presentato tale richiesta, il che significa che il prezzo dell'energia elettrica rimarrà lo stesso fino a nuovo avviso", ha affermato la Commissione. Lo stesso organo ha quindi aggiunto che "se il prezzo dell'elettricità per le famiglie aumenterà nel 2023, non dovrebbe comunque essere un balzo drastico" sottolineando però che "a differenza delle famiglie, è probabile che il prezzo dell'elettricità per l'economia aumenti, ma non oltre il 20 per cento", ha concluso la Commissione. (Seb)