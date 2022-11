Speciale energia: Libano, consigliere premier, entro dicembre saranno garantite 10 ore di elettricità al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 dicembre il popolo libanese potrà beneficiare di 10 ore di fornitura di energia elettrica al giorno. Lo ha annunciato in un'intervista televisiva il consigliere del primo ministro Najib Miqati, l'ex ministro Nicolas Nahas, secondo cui "il costo del piano elettrico è assicurato, perché le tariffe aumenteranno, garantendone la sostenibilità". Inoltre, "quando verrà aperta la linea di credito alla società che si aggiudicherà la gara, il piano entrerà in vigore", ha indicato. Miqati sta lavorando per fornire più ore di energia elettrica, entro poche settimane al massimo, in concomitanza con l'entrata in vigore dell'aumento tariffario. La soluzione parziale è aumentare la fornitura a dieci ore al giorno, assicurando i fondi necessari, in modo che la società pubblica Electricité du Liban (Edl) possa acquistare quantità sufficienti di carburante. A tal fine, Miqati ha tenuto una serie di riunioni ministeriali e ha incontrato il presidente del parlamento Nabih Berri sabato 12 novembre per discutere della legislazione sul finanziamento che l'aula dovrebbe approvare affinché la decisione diventi effettiva. (Lib)