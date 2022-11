Speciale energia: Salvini, nessun aumento in bolletta per chi vive in case popolari lombarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante una riunione in Regione Lombardia, l'assessore alla casa ed housing sociale Alan Rizzi mi ha confermato che ci saranno zero aumenti sulle bollette per chi abita nelle case popolari". Lo ha comunicato il ministro alle infrastrutture, trasporti e della mobilità sostenibile, Matteo Salvini, durante il suo intervento dal palco dell'inaugurazione del completamento della Tangenziale Nord Milano A52. (Rem)