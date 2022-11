Speciale energia: Mangialavori (FI), investire in mix energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo votato, senza alcun imbarazzo, uno scostamento di bilancio, anche se Forza Italia si è augurata fino all'ultimo di riuscire a evitarlo. In settimana daremo il via libera a un provvedimento che consentirà di dare respiro alle situazioni di maggiore sofferenza, ma, evidentemente, non si può solo tamponare". Lo dice Giuseppe Mangialavori, deputato di Forza Italia e presidente della commissione Bilancio della Camera, in una intervista a "il Giornale". "Ci auguriamo che, come segnano alcuni indicatori, i prezzi dell'energia possano cominciare a scendere, ma, in ogni caso, dobbiamo investire subito in un nuovo e diverso mix energetico per il nostro Paese, mettendolo al riparo da nuove fluttuazioni - prosegue il parlamentare -. Per farlo, è necessario non solo aumentare la produzione di gas nazionale, come abbiamo già deciso, mettendo fine a una incomprensibile moratoria sulle trivelle che ha aumentato la nostra dipendenza dalla Russia, ma anche riprendere il confronto su fonti alternative e anche la ricerca sul nucleare, dal momento che sono in costruzione nuovi centrali a poche decine di chilometri dai nostri confini e non si capisce perché noi dovremmo fare diversamente". (Rin)