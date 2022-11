Speciale energia: Donnarumma (Terna), rete elettrica vettore fondamentale per futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete elettrica “rimane per il futuro il vettore energetico fondamentale”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, in occasione dell‘evento di inaugurazione del Tyrrhenian Lab all’Università degli studi di Salerno, con l’avvio del nuovo Master in Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica. Donnarumma ha sottolineato come il Paese debba “programmare una sua via di uscita dalla criticità” della crisi energetica. (Rin)