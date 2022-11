Speciale energia: Tlc, Sarmi (Asstel), costi energia pesano su settore, servono misure mitigazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore delle telecomunicazioni la differenza di crescita del mercato europeo rispetto ad America ed Asia “è particolarmente avvertita in Italia. Infatti, i ricavi del settore hanno registrato le maggiori riduzioni in Europa, pari ad un terzo del loro valore, passando da 41,9 miliardi di euro del 2010 a 27,9 miliardi di euro del 2021. L’andamento è da attribuirsi ad una dinamica competitiva forte, che ha portato a un calo dei prezzi del 33,3 per cento dal 2011, e agli interventi sui prezzi regolati”. Lo ha affermato Massimo Sarmi, presidente di Asstel-Assotelecomunicazioni, nel corso del Forum nazionale organizzato oggi a Roma. “Da ultimo, aspetto non meno importante che incide sulla filiera – ha proseguito Sarmi – è l’aumento del costo dell’energia. Nel 2021 i consumi hanno superato i 4,3 TWh e collocano il settore tra quelli a maggiore consumo”. (Rin)