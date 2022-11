Iran: ministero Esteri, Teheran risponderà adeguatamente alle sanzioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni imposte dall’Unione europea contro l’Iran non avranno alcun effetto e Teheran è pronta a rispondere in modo efficace e adeguato. È quanto affermato, oggi, dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, con riferimento al pacchetto di sanzioni che si prevede l’Unione europea approvi oggi, diretto contro i responsabili delle repressioni delle proteste in Iran. Durante la conferenza stampa settimanale, il portavoce ha poi fratto sapere che una delegazione dell’Agenzia internazionale per l’Energia atomica (Aiea) si recherà prossimamente a Teheran per continuare i colloqui sulla questione del nucleare iraniano, dopo che delegati iraniani hanno già tenuto discussioni a Vienna con funzionari dell’Aiea. Tuttavia, secondo Kanaani, vi sono alcuni Paesi che stanno provando a danneggiare la cooperazione tra l’Iran e l’Aiea adottando comportamenti “non costruttivi”. I Paesi europei sono poi stati invitati a “fare un passo verso la diplomazia” e a non strumentalizzare la questione dei diritti umani. (segue) (Res)