Iran: ministero Esteri, Teheran risponderà adeguatamente alle sanzioni europee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni di Kanaani sono giunte dopo che l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri di Bruxelles, ha affermato che il miglior modo perché l'Iran non diventi una potenza nucleare è continuare a lavorare sull'accordo sul nucleare. La scorsa settimana l’Aiea ha dichiarato di ritenere che l’Iran abbia ulteriormente aumentato le sue scorte di uranio altamente arricchito e ha criticato Teheran per aver continuato a impedire ai funzionari dell'Agenzia Onu di accedere o monitorare i siti nucleari iraniani. Nel suo rapporto trimestrale, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha dichiarato che, secondo la sua valutazione, al 22 ottobre, l'Iran ha circa 62,3 chilogrammi di uranio arricchito fino al 60 per cento di purezza fissile. Ciò equivale a un aumento di 6,7 chilogrammi dall'ultimo rapporto dell'Aiea di settembre. Secondo gli esperti, Teheran avrebbe ora abbastanza uranio arricchito al 60 per cento da riprocessare in combustibile arricchito al 90 per cento necessario per realizzare almeno una bomba nucleare. (Res)