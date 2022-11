Germania: il Bundesrat boccia il reddito di cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il Bundesrat ha bocciato l'introduzione in Germania del reddito di cittadinanza, approvata dal Bundestag nella seduta del 10 novembre. La proposta del ministro del Lavoro e degli Affari sociali tedesco, Hubertus Heil, è stata respinta a causa dell'opposizione dei Laender governati da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), i principali partiti di opposizione. Il capo di gabinetto dell'esecutivo bavarese, Florian Hermann, ha dichiarato che la legge elaborata da Heil “è e rimane il segnale sbagliato al momento sbagliato”. Secondo l'esponente della Csu, “chi lavora deve guadagnare di più di chi non lavora”. Per i popolari, il reddito di cittadinanza alimenta la disoccupazione di lunga durata. Ora, il parlamento federale e la camera degli Stati tedeschi dovranno trovare un compromesso sul sussidio. Qualora un accordo venisse raggiunto, il Bundesrat tornerà a votare sul reddito di cittadinanza nella seduta del 25 novembre. Rimane quindi da vedere se il provvedimento entrerà in vigore dal primo gennaio 2023, come inizialmente previsto. Con il reddito di cittadinanza, il governo federale vuole sostituire l’Hartz IV, il programma di politiche sociali e del lavoro vigente in Germania dal 2005. Il sussidio di disoccupazione previsto da questa misura verrà aumentato da 449 a 502 euro al mese. Le prestazioni dovrebbero essere ridotte nei primi sei mesi dalla ricezione del reddito di cittadinanza soltanto in casi eccezionali, qualora il disoccupato non collabori con costanza con i centri per l’impiego nella ricerca di un lavoro. Oltre al reddito di cittadinanza, sono previsti 150 euro al mese per la formazione continua per chi ottiene una qualifica professionale o 75 euro per chi intraprende altre iniziative in questo campo. In generale, a differenza dell’Hartz IV, l’obiettivo non è più essere trovare un impiego per i disoccupati il più rapidamente possibile, ma formarli a un lavoro a tempo indeterminato. (Geb)