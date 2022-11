Tlc: Asstel, in calo del 2,7 per cento prezzi servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2020 al 2021 è stato registrato in Italia un calo del 2,7 per cento dei prezzi relativi a terminali e servizi di comunicazione, contro una media europea del +0,6 per cento. Da dicembre 2011 a dicembre 2021 l’Italia mostra un calo del -33 per cento, il maggiore tra i principali Paesi europei. Lo si legge nel rapporto sulla filiera delle telecomunicazioni presentato questa mattina nel corso del Forum nazionale organizzato da Asstel. Allo stesso modo la vendita dei terminali in Italia vede una ripresa con una crescita del 6 per cento, guadagnando oltre 300 milioni di euro, sostenuta dall’incremento dei prezzi degli smartphone. (Rin)