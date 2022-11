Roma: Corbucci (Pd), contributi impianti sportivi, aiuto concreto contro crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Roma Capitale e membro della commissione Sport, Riccardo Corbucci, del Partito democratico, in una nota, dichiara: "La proposta di deliberazione che destina 300 mila euro di contributi a fondo perduto ai gestori degli impianti sportivi dipartimentali e municipali di proprietà di Roma Capitale, che ho sottoscritto, ha ricevuto, mercoledì scorso, il parere favorevole delle commissioni Sport e Bilancio e già domani arriverà in Aula per l'approvazione finale. È una corsa contro il tempo per dare il prima possibile un sostegno concreto ai concessionari degli impianti sportivi comunali che sotto la morsa della crisi energetica non riescono a riportare in equilibrio il bilancio per poter garantire la continuità del servizio. Questa misura di sostegno - spiega il consigliere capitolino del Pd - portata avanti grazie ad un importante lavoro sinergico tra la Commissione Sport e Bilancio di Roma Capitale, si aggiunge a quella che prevede la riduzione del 90 per cento dei canoni per i mesi gennaio-marzo 2022 relativi ai diritti d'uso delle strutture sportive scolastiche dovuti dalle A.s.d. affidatarie dei centri sportivi municipali. Come amministratori locali abbiamo la responsabilità di sostenere l'associazionismo sportivo che è il cuore del sistema sportivo pubblico e ha un ruolo sociale rilevante per la crescita dei giovani e la formazione di una società civile in cui il processo di aggregazione e di confronto è fondamentale dal punto di vista educativo, culturale e formativo", conclude Corbucci. (Com)