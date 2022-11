Ita: Salvini, chiusura sarebbe opportuna, ma serve futuro certo per i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- La chiusura di ita "sarebbe opportuna, altrimenti ci saranno altre centinaia di milioni di euro di denaro pubblico da spendere. Chiedetelo al ministro dell'Economia su cui tavolo c'è il dossier". Lo ha detto il ministro alle infrastrutture, trasporti e della mobilità sostenibile, Matteo Salvini, durante il suo intervento dal palco dell'inaugurazione del completamento della Tangenziale Nord Milano A52, rispondendo a chi gli ha chiesto se fosse plausibile una chiusura di Ita Airways entro fine anno. "Spero - ha poi aggiunto Salvini - che entro la fine dell'anno ci sia un futuro certo per una compagnia di bandiera importante, soprattutto per i lavoratori". "Se si sceglierà l'offerta francese o tedesca io non ci metto becco, a me interessa che ci sia un piano industriale e non solo un piano finanziario", ha poi concluso il ministro delle infrastrutture.(Rem)