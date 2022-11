Viabilità: Aspi, su A1 chiusa dalle 21 di giovedì 17 per 5 ore l'uscita di Melegnano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 21 di giovedì 17 alle 2 di venerdì 18 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in entrata verso Bologna. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di San Giuliano Milanese della stessa A1; in ulteriore alternativa, si potrà entrare allo svincolo di Vizzolo Predabissi sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.(Com)