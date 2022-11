Ue: Panetta (Bce) mette in guardia da aumento tassi troppo aggressivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) non dovrebbe attuare un aumento dei tassi di interesse troppo aggressivo al fine di contrastare l'incremento dell'inflazione nell'eurozona. È quanto dichiarato da Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, secondo cui finché le aspettative di inflazione rimarranno sulla buona strada, la politica monetaria dovrebbe adeguarsi ma non reagire in maniera esagerato. Per Panetta, a fronte dell'attuale contesto di incertezza, la calibrazione della politica monetaria deve basarsi su prove economiche e concentrarsi sulle prospettive di inflazione di medio periodo. Il membro del Comitato esecutivo della Bce ha quindi sottolineato come, “dati i progressi che abbiamo già compiuto nell'adeguamento della nostra posizione di politica monetaria, non è consigliabile un inasprimento aggressivo” dei tassi. Panetta ha, infine, avvertito: “Se dovessimo frenare la domanda in modo eccessivo e persistente, allora correremmo il rischio di spingere in maniera permanente anche la produzione economica al di sotto della tendenza”. (Geb)