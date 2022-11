Migranti: portavoce Ue, è il momento per un consiglio straordinario, proseguire su Patto migrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato il momento di tenere un consiglio straordinario Giustizia e affari interni per discutere del tema migrazioni e su come progredire concretamente insieme. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, durante la conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Questo è ciò che stiamo facendo ed è il contesto in cui stiamo preparando il piano d'azione in merito. Vedremo quando si potrà tenere l'incontro, per avere una discussione completa e aperta tra gli Stati membri e fra i Paesi Ue e la Commissione, su come cercare di risolvere le diverse questioni aperte che abbiamo sul tavolo", ha detto. "La Commissione non esita mai a cercare qualsiasi modo costruttivo e concreto per far progredire le cose", ha proseguito Mamer. "Dietro qualsiasi soluzione temporanea che potremmo dover trovare, è assolutamente necessario progredire nell'adozione delle varie proposte che compongono il Patto sulla migrazione e l'asilo, che possono permetterci di risolvere in modo strutturale e permanente le questioni fondamentali che gli Stati membri devono affrontare", ha concluso.(Beb)