Piemonte: Caucino, con Carta 0-6 anni nuovo sostegno alla genitorialità

- Con la Carta Zerosei, che in Piemonte mancava, Abbiamo fortemente voluto promuovere la realizzazione di un documento regionale per le famiglie con bambini da 0 a 6 anni finalizzato a fornire una precisa azione di informazione e comunicazione sulle attività proposte e sulle diverse iniziative per i cittadini e per le famiglie. Lo ha affermato l'assessora alla Famiglia Chiara Caucino annunciando la nascita della Carta 0-6 anni. "Decodifica della domanda, orientamento nell’utilizzo dei servizi e delle prestazioni a sostegno della genitorialità, invio ed accompagnamento al sistema dei servizi esistenti, anche con riferimento agli aspetti della vita quotidiana delle famiglie sono alcuni dei servizi disponibili - ha continuato Caucino -. (segue) (Rpi)