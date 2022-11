Cultura: il duo Borghese-Benzing e Hanqi Gao i vincitori del premio "Lombardia è Musica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Duo Borghese-Benzing (Conservatorio Verdi di Milano - musica da camera) e Hanqi Gao (Conservatorio Verdi di Como - canto lirico) sono i vincitori della terza edizione del premio "Lombardia è Musica", istituito dal Consiglio regionale per scoprire e valorizzare i giovani talenti sul territorio. Il premio è rivolto agli studenti degli otto Conservatori e Istituti di studi musicali parificati della Lombardia. "Il concorso, che abbiamo fortemente voluto come Consiglio regionale -ha detto il Vice Presidente Carlo Borghetti, Presidente del Comitato promotore del concorso- si sta confermando ogni anno sempre di più come una vera e propria vetrina per i giovani talenti pronti a spiccare il volo verso i più importanti palcoscenici italiani e del mondo. Sono perciò molto contento e orgoglioso di poter annunciare i giovani vincitori di quest'anno, ai quali assegniamo anche un riconoscimento economico. L'augurio è che la nostra iniziativa possa aiutarli in una carriera di successo a beneficio di tutta la comunità lombarda e non solo". I musicisti si sono esibiti sul palcoscenico dell'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli davanti alla giuria insieme ai giovani talenti individuati dai singoli istituti musicali lombardi. (segue) (Com)