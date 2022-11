Cultura: il duo Borghese-Benzing e Hanqi Gao i vincitori del premio "Lombardia è Musica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'edizione di quest'ano è stata dedicata alla musica da camera e al canto lirico. Il Duo Priori Gabrielli (Conservatorio Marenzio di Brescia) e Alessio Fortune Ejugwo (Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini di Pavia) hanno conquistato il secondo posto rispettivamente nella musica da camera e nel canto lirico. Terzi sul podio il Quintetto Novecento (Conservatorio Verdi di Como) e Aldo Sartori (Conservatorio Luca Campiani di Mantova). Agli altri finalisti verrà assegnato un riconoscimento per essersi classificati tra i migliori giovani musicisti lombardi. Il premio "Lombardia è Musica" è stato istituito dal Consiglio regionale con legge regionale n.8 del 28 aprile 2020 per sostenere giovani talenti e supportarli nella loro carriera. La premiazione dei vincitori si svolgerà domenica 27 novembre alle ore 15:30 al Conservatorio di Musica Luca Marenzio di Brescia. (Com)