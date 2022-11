Governo: Foti (Fd'I), Richetti non tiri in ballo Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una gaffe, quella commessa dal collega Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera, che ha tirato in ballo il presidente Sergio Mattarella per fare opposizione sulla questione Francia e Italia. Mi permetto di ricordare al collega che la linea di Fratelli d'Italia quando rappresentava l'opposizione, era molto dura e sincera su tanti aspetti, ma costruttiva e di sostegno al governo in politica estera per tutelare sempre l'interesse nazionale. È doveroso infine sottolineare che l'agenda dell'esecutivo l'hanno dettata gli italiani il 25 settembre e questo non andrebbe mai dimenticato". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Com)