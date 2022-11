Difesa: oltre 100 istruttori olandesi partecipano a programma addestramento soldati ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 100 istruttori olandesi stanno attualmente partecipando al programma di addestramento per i soldati ucraini nel Regno Unito. Lo ha dichiarato oggi la ministra della Difesa dei Paesi Bassi, Kaisa Ollongren. "Se l'Ucraina cesserà le ostilità, cesserà di esistere. Pertanto, continueremo a sostenere l'Ucraina con la fornitura di armi e l'addestramento dei suoi militari. Ora più di 100 istruttori olandesi stanno partecipando al programma Interflex per l'addestramento dei soldati ucraini", ha detto Ollongren in conferenza stampa congiunta all'Aia con il ministro degli Esteri olandese Wopke Hoekstra e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. (Beb)