Iraq: missione Onu Unami, attacco in Kurdistan “viola la sovranità irachena”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di assistenza delle Nazioni Unite per l'Iraq (Unami) ha condannato il bombardamento condotto dalle Guardie della rivoluzione islamica dell’Iran contro i partiti curdi nel Kurdistan iracheno, affermando che gli attacchi missilistici e per mezzo di droni lanciati da Teheran “violano la sovranità irachena”. In un messaggio diffuso sul proprio account Twitter, Unami ha affermato che “l’Iraq non dovrebbe essere utilizzato come un'arena per regolare conti e la sua integrità territoriale deve essere rispettata”. “Il dialogo tra Iraq e Iran sulle reciproche preoccupazioni in materia di sicurezza rappresenta l’unica via da seguire”, ha aggiunto la missione dell’Onu. (segue) (Res)