Speciale difesa: Regno Unito-Giordania, re Abdullah II incontra premier Sunak, focus su relazioni strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il re di Giordania Abdullah II ha incontrato il primo ministro britannico Rishi Sunak a Londra per discutere delle relazioni strategiche tra i due Paesi, gli sviluppi regionali e internazionali, nonché gli sforzi regionali e internazionali nella guerra contro il terrorismo, nell'ambito di un approccio globale. Lo ha riferito l'agenzia di stampa del regno "Petra". Il re ha sottolineato l'intenzione della Giordania di rafforzare la cooperazione a livello politico, economico e di difesa, nonché uno stretto coordinamento tra i due Paesi su questioni di interesse comune, per realizzare i loro interessi, servire le cause della regione e consolidare la pace e la sicurezza globali. Il monarca ha espresso la sua gratitudine per il sostegno economico del Regno Unito alla Giordania e ha chiesto di lavorare per mitigare gli effetti della crisi in Ucraina, in particolare nei settori dell'alimentazione e dell'energia, che richiedono uno sforzo collettivo e una maggiore solidarietà tra gli Stati. Per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese, Abdullah II ha ribadito l'importanza di lavorare efficacemente per raggiungere una pace giusta e globale tra palestinesi e israeliani sulla base della soluzione dei due Stati, che garantisce l'istituzione di uno Stato palestinese indipendente entro i confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale. (Lib)