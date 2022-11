Speciale difesa: Perego su Giornata veterano, auspicabile inizio di un percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho molto a cuore questo argomento per il pregresso della mia esperienza parlamentare” afferma il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego “durante la precedente legislatura ho lavorato a una proposta di legge sull’istituzione della figura del Veterano, che contemplasse un criterio più ampio rispetto a chi è rimasto ferito, e sul tema ho presentato una Risoluzione presso la Commissione Difesa della Camera dei deputati su cui si è ampiamente approfondito. Ritengo opportuno proseguire con immutato impegno per dare concretezza alle iniziative nei confronti dei Nostri militari che hanno dato molto al Paese e che sono esempio di abnegazione e spirito di sacrificio per tutti noi". (Rin)