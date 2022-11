Speciale difesa: Cina, terza nave d'assalto anfibio conduce esercitazione orientata al combattimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave d'assalto anfibio di classe 075 Anhui della Cina ha recentemente preso parte a un addestramento orientato al combattimento in una località ignota. È quanto si apprende da un post pubblicato dalla marina sul social media Weibo, che non fornisce dettagli sulla durata dell'addestramento. L'Anhui è la terza nave di classe 075 ad unirsi alla flotta dopo la Guangxi e l'Hainan, entrate in servizio nel 2021 e assegnate rispettivamente al Comando del teatro orientale e meridionale della Marina. Secondo i resoconti dei media, l'Anhui è progettata per trasportare circa 30 elicotteri d'attacco, veicoli corazzati, carri armati e velivoli a decollo e atterraggio verticale senza pilota. (Cip)