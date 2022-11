Sardegna: malattia cervo, assessore Sanità assicura ad allevatori massima collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco alla movimentazione dei capi ovini e bovini, imposto dal ministero della Salute a causa dei focolai di Malattia emorragica epizootica del Cervo individuati nel Sud Sardegna, e l’istituzione di un’unità di crisi ‘ad hoc’ sono state al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina, in video conferenza, tra l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, e le associazioni di categoria del comparto zootecnico. “Il vertice è servito per fare il punto della situazione e rispondere alle domande degli allevatori”, dichiara l’assessore. “Ora è fondamentale capire se e quanto il virus abbia circolato al di fuori delle aree focolaio. Per questa finalità abbiamo già messo a disposizione del Centro di riferimento nazionale di Teramo i campioni congelati dei prelievi sugli animali e sugli insetti catturati raccolti a partire dallo scorso anno in Sardegna. Questo ci potrà dire se il virus era già presente al tempo. Ricordo che parliamo di un virus nuovo e l’emergenza in Italia è scattata solo di recente in risposta alla situazione nel Nord Africa da cui è probabile sia arrivata l’infezione veicolata dagli insetti culicoidi”. (segue) (Rsc)