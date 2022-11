Sardegna: malattia cervo, assessore Sanità assicura ad allevatori massima collaborazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel caso i campioni dovessero rilevare che l’Ehdv circolava da tempo nell’Isola – prosegue l’assessore – non è improbabile che il virus sia già uscito dai confini regionali attraverso i capi movimentati. Se dovesse essere riscontrato che l’infezione è già presente anche in altre parti d’Italia chiederemo, così come avviene per altre malattie, che la Sardegna venga considerata area omogena con i territori che presentano lo stesso quadro epidemiologico. Questo ci consentirebbe di riaprire le movimentazioni verso quelle regioni. Ricordo che i capi bovini venivano già movimentanti con esito negativo dell’esame della Pcr per la blue tongue. In assenza di emergenza non è mai stato contemplato un test per l’Ehdv”. (segue) (Rsc)