Milano: spara a fidanzato della sua ex, 33enne arrestato per tentato omicidio

- Un cittadino italiano di 33 anni, in affidamento in prova, è stato arrestato dalla polizia per il tentato omicidio di un 25enne egiziano, attuale fidanzato della sua ex. L'aggressione è avvenuta ieri intorno alle 19 in piazza Bonomelli, dove il presunto responsabile ha sparato alla vittima colpendola di striscio a una gamba. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, all'origine del gesto vi sarebbero proprio ragioni sentimentali. Quella sera stessa il 33enne si è costituito telefonando agli agenti e aspettandoli poi a casa della madre in zona Mecenate. (Rem)