Slovacchia: Banca centrale, rialzo prezzi generi alimentari potrebbe rallentare a inizio 2023

- L’aumento anno su anno dei prezzi dei generi alimentari in Slovacchia potrebbe rallentare all’inizio del 2023. E’ quanto ha dichiarato la Banca nazionale di Slovacchia (Nbs), per la quale il livello dei prezzi di questi beni continuerebbe a crescere ma più lentamente di prima. Attualmente i generi alimentari contribuiscono per un terzo all’inflazione nel Paese, che a ottobre ha toccato il 14,9 per cento anno su anno. I prezzi del cibo sono cresciuti nello stesso mese di quasi il 27 per cento annuo. (Vap)