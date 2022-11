Croazia: dal primo gennaio 2023 in vigore nuovo modello pensionistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo gennaio 2023 in Croazia sarà attuato il nuovo modello pensionistico che porterà ad un aumento della pensione familiare del 10 per cento, e darà la possibilità per la prima volta a vedovi e vedove di ereditare in aggiunta parte del vitalizio del coniuge defunto, cosa che fino ad ora non era possibile nel Paese balcanico. Lo scrive l'emittente "N1". Il modello coprirà più di 155 mila pensionati over 65 e l'aumento medio sarà di circa 510 kune (circa 68 euro) se saranno rispettate alcune condizioni. "Ne avrà diritto ad esempio chi aveva 50 anni al momento della morte del coniuge o si prendeva cura dei figli e se la somma della pensione personale e parte della pensione familiare non supera le 6.212 kune mensili (circa 823 euro)", ha affermato Melita Cicak, direttrice dell'Amministrazione del sistema pensionistico presso il ministero del Lavoro croato. La nuova legge entrerà in vigore il primo gennaio del 2023 e la sua attuazione costerà allo Stato circa un miliardo e 400 milioni di kune (circa 185 milioni di euro).(Seb)