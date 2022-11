Difesa: Faury (Airbus) ottimista sullo Scaf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato del gruppo aerospaziale europeo Airbus, Guillaume Faury, si è detto ottimista in merito agli sviluppi del progetto per il Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf). Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, l'Ad ha osservato che le parti dell'iniziativa, ossia Francia e Germania, sono in “trattative pionieristiche”. Pertanto, è “normale” che ciascun Paese intenda “ottenere il massimo per se stesso”. Tuttavia, come evidenziato da Faury, “lo Scaf è più di questo” perché se Francia e Germania non fossero d'accordo, “in 20 o 30 anni vi sarebbero soltanto due sistemi” come quello progettato da Airbus, “uno statunitense e uno cinese”. Tale esito “non può essere nel nostro interesse”, ha avvertito l'Ad. Faury ha quindi sottolineato che, “con lo Scaf, vogliamo proteggere in maniera sovrana lo spazio aereo dell'Europa”. Allo stesso tempo, i partner del progetto, ossia Airbus e il gruppo aerospaziale francese Dassault, hanno “retroterra molto diversi”. Inoltre, ha affermato Faury, “non si deve sottovalutare quanto sia difficile per un'azienda come Dassault passare da una comprovata esperienza di decenni come primato nazionale in Francia alla cooperazione multinazionale. Airbus, invece...”. (segue) (Geb)