Difesa: Faury (Airbus) ottimista sullo Scaf (2)

- In merito alle critiche rivolte a questa azienda dall'amministratore delegato di Dassault, Eric Trappier, Faury ha notato: “La comprensione reciproca è importante per me se si vuole lavorare insieme con successo”. Per l'Ad del gruppo europeo, “la collaborazione transfrontaliera fa parte dello stile Airbus, a cui è legato il rispetto per i nostri partner”. Interrogato sulla possibilità che lo Scaf possa essere realizzato, Faury si è detto convinto del successo del progetto, su cui “stiamo lavorando alacremente per raggiungere un accordo il prima possibile. Dobbiamo essere d'accordo perché l'alternativa sarebbe peggiore per tutti coloro che sono coinvolti in Europa”. L'obiettivo è “ancora” la firma dei contratti “entro la fine del 2022”. Faury è poi intervenuto sulle commesse dell'aeronautica tedesca (Luftwaffe) per il settore aerospaziale degli Stati Uniti. In particolare, l'Ad di Airbus ha affermato: “Nel quadro della Nato, noi europei abbiamo un partenariato di difesa con gli Usa. È importante anche per la nostra sicurezza comune, dobbiamo coltivarlo”. Tuttavia, ha infine evidenziato Faury, “vi è una certa frustrazione per il fatto che alcune decisioni siano troppo focalizzate su prodotti e soluzioni non europei. Ciò mina la capacità del nostro settore di plasmare il proprio futuro”. (Geb)