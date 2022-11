Roma: Corbucci (Pd), ampliate possibilità assunzione personale tecnico con interpello CmR

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Commissione Roma Capitale, grazie ai chiarimenti forniti dal direttore del Dipartimento organizzazione e risorse umane Angelo Ottavianelli, "sono state fornite le risposte alle diverse domande poste dalle opposizioni sulla procedura di interpello rivolta agli idonei collocati nell'elenco formato dalla Città metropolitana, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso Roma Capitale di 185 funzionari tecnici". Così in una nota Riccardo Corbucci, presidente della commissione capitolina Roma Capitale, Statuto e Innovazione tecnologica. "La procedura d'interpello attivata da Roma capitale per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato di personale tecnico qualificato da impiegare nella gestione e attuazione dei progetti del Pnrr è una modalità alternativa e semplificata rispetto alle procedure concorsuali classiche che prevede un iter specifico disciplinato da apposita normativa. L'Amministrazione capitolina ha colto questa opportunità, stipulando un accordo con Città metropolitana di Roma Capitale che aveva già formato un bacino di professionalità selezionate per titoli e con prova scritta dal quale ha potuto attingere in maniera più veloce vista l'urgenza di avviare i progetti del Pnrr", conclude il consigliere capitolino del Pd.(Com)