Somalia: proteste in Somaliland contro proroga mandato del presidente Bihi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse persone sono rimaste ferite durante le nuove proteste scoppiate ieri nell'autoproclamata repubblica del Somaliland per la proroga di due anni del mandato del presidente Muse Bihi Abdi. Le proteste, riferisce la stampa locale, sono avvenute dopo che i partiti di opposizione Waddani e Partito Giustizia e Benessere (Ucid) hanno dichiarato il governo “illegittimo”. Il primo mandato del presidente Bihi sarebbe dovuto scadere ieri, 13 novembre, ma il mese scorso i legislatori l'hanno prorogato di due anni dopo che la commissione elettorale ha chiesto un rinvio delle elezioni a causa di vincoli finanziari e tecnici. Il presidente è stato eletto per la prima volta nel novembre 2017. In una nota congiunta, i due principali partiti di opposizione ad Hargeisa hanno annunciato una decisione importante nelle prossime ore, ribadendo che non riconoscono più i come presidente legittimo. Nel frattempo, i partiti di opposizione hanno ritardato la loro attesa conferenza stampa dopo che un comitato di mediazione volontario guidato da Ali Waran Cadde - un consigliere del presidente - si è riunito per tentare una mediazione: se entro questa sera non ci saranno risultati tangibili, i partiti di opposizione hanno annunciato l'intenzione di andare avanti a dichiarare la loro decisione principale prima della mezzanotte. I due partiti di opposizione hanno ripetutamente affermato di non riconoscere Bihi come presidente “legittimo” dopo il 13 novembre. Diverse persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite nelle precedenti proteste di agosto, quando la polizia ha sparato contro i sostenitori dell'opposizione che chiedevano elezioni. Le tensioni sul mandato del presidente minacciano di minare la relativa stabilità in Somaliland, che ha dichiarato l'indipendenza dal resto della Somalia nel 1991. (Res)