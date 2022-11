Cile: con riforma fondi pensione gradimento presidente Boric torna sopra il 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice di gradimento del presidente del Cile, Gabriel Boric, torna dopo due settimane a superare 30 per cento. È quanto emerge dal sondaggio "Encuesta Plaza Publica" realizzato dall'istituto Cadem, il primo dopo la presentazione dell'attesa riforma delle pensioni. Il capo dello Stato conta oggi sul parere favorevole del 33 per cento degli elettori, 8 punti in più rispetto alla settimana scorsa, e taglia undici punti all'indice di disapprovazione, oggi al 58 per cento. La proposta di riforma del sistema previdenziale, un autentico baluardo nell'architettura socio-economica del Paese, è ora valutata positivamente dal 41 per cento del campione, contro il 43 per cento delle opinioni sfavorevoli, tecnicamente un pareggio dal punto di vista statistico. Sostanzialmente stabile, oltre il 60 per cento, la quota di cileni che ritiene necessaria una nuova Costituzione, dopo la bocciatura della Carta nel plebiscito di settembre. (Abu)