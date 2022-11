Migranti: Gelmini (Azione), ripartire da saggezza Mattarella, isolare Italia un errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo scontro muscolare sull’immigrazione non conviene a nessuno. Gli errori sono stati commessi da ambo le parti, ora però urge ripartire dalla saggezza del Presidente Mattarella che ha sentito Macron, ribadendo l’importanza delle relazioni tra i nostri Paesi. Isolare l’Italia in Europa è un errore che non possiamo permetterci”. Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione. (Rin)