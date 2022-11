G20: presidente sudcoreano Yoon, trasformazione digitale risposta a crisi globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha presentato la "trasformazione digitale" come soluzione alla complessa crisi in atto a livello globale, durante il suo intervento di oggi al summit B20, evento a margine del vertice del G20 a Bali, in Indonesia, che ha visto protagonisti leader imprenditoriali delle maggiori economie del Globo. "Ritengo che nell'attuale ambiente globale il fulcro dell'innovazione del settore privato sul fronte dell'offerta dipenda dalla trasformazione digitale", ha affermato il capo dello Stato nel corso dell'evento. Il presidente sudcoreano ha dichiarato che i costi di produzione sono aumentati e le capacità di fornitura si sono ridotte a causa di "distruzioni delle catene di fornitura" e di "diversi conflitti geopolitici" durante e dopo la pandemia di Covid-19. Il nuovo contesto globale dovrebbe condurre secondo Yoon a elaborare nuove soluzioni anche per quanto riguarda il ruolo dei governi nell'economia: "Nuove attività stanno emergendo costantemente mentre le tecnologie digitali si combinano con le industrie esistenti e i dati per ridurre i costi e creare nuovo valore", ha detto il presidente. Il summit B20 è stato inaugurato nel 2010, e da allora ha fatto da veicolo per portare la voce della comunità imprenditoriale globale ai leader del G20. (segue) (Fim)