Iran: Borrell, oggi nuovo pacchetto di sanzioni

- Oggi l'Unione europea approverà un altro pacchetto di sanzioni contro i responsabili delle repressioni delle proteste in Iran. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Ho parlato ieri con il ministro iraniano, abbiamo discusso di questo, dell'Accordo sul nucleare e del sostegno militare alla Russia, che deve essere fermato", ha detto. "L'Iran ha preso le contromisure per le sanzioni già applicate dall'Europa, ma tutti quelli che sono stati sanzionati lo fanno, fa parte del gioco. Credo però che sia un errore, in particolare, sanzionare parlamentari per fare il loro lavoro", ha aggiunto Borrell. (Beb)