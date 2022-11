Roma: fuoriuscita di fumo in abitazione a Labico, salvato 48enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvato un uomo di 48 anni trovato all’interno di un’abitazione dove era stata segnalata una fuoriuscita di fumo. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle ore 19, in via delle Scalette, nel Comune di Labico, in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Labico, a seguito di una segnalazione di una fuoriuscita di fumo. Non riuscendo ad accedere all’abitazione dalla porta principale, in quanto chiusa dall’interno, i militari sono riusciti a entrare dalla finestra. All’interno dell’abitazione, piena di fumo, i carabinieri hanno trovato nel bagno un uomo, privo di sensi. I militari hanno trovato anche una ventola sui fornelli da cui stava fuoriuscendo il fumo. I fornelli erano alimentati da una bombola di gas. I carabinieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’abitazione e portando in salvo l’uomo, di 48 anni. Infine, è arrivato il 118 che ha provveduto alle cure dell’uomo.(Rer)