© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miglior modo perché l'Iran non diventi una potenza nucleare è continuare a lavorare sull'accordo sul nucleare. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Non siamo sulla strada giusta, è in stallo, ma il lavoro continua", ha detto. (Beb)