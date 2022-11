Ue: Commissione stanzia 210 milioni di euro di aiuti umanitari a Paesi colpiti da carestia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha deciso di stanziare 210 milioni di euro di aiuti umanitari a sostegno di 15 Paesi colpiti dalla crisi alimentare. Lo si apprende da un comunicato stampa rilasciato dalla Commissione Ue in vista del G20 di Bali. Come si legge nella nota stampa, sono 8 i miliardi di euro garantiti dall'Ue alla sicurezza alimentare globale tra il 2020 e il 2024. "La guerra della Russia in Ucraina sta avendo un effetto importante sull'approvvigionamento alimentare globale. Paesi che erano già vulnerabili agli shock alimentari si sono trovati in una situazione drammatica. Dobbiamo agire per evitare la carestia in alcune delle aree più povere del mondo. L'Ue è al fianco dei Paesi più vulnerabili e oggi estende ulteriormente il suo sostegno a chi ne ha bisogno", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. I fondi saranno distribuiti in Africa, in Medio oriente, in Afghanistan e in America latina. (Beb)