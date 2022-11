Repubblica Ceca: a ottobre tassi sui mutui ai massimi da 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tassi sui mutui nella Repubblica Ceca sono cresciuti ai massimi da 20 anni a ottobre. E’ quanto emerge dai dati dell’Associazione delle banche ceche (Cba). Nel decimo mese del 2022, infatti, il tasso medio di interesse su un mutuo ha raggiunto il 5,86 per cento (5,83 per cento a settembre). Il numero di mutui concessi da banche e cooperative di credito nel Paese è sceso a ottobre dell’82 per cento anno su anno, grossomodo in linea con il calo osservato il mese precedente. Il dato assoluto di ottobre è di 7,2 miliardi di corone ceche di mutui concessi (quasi 300 milioni di euro). (Vap)