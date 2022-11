Energia: Terna, inaugurato Tyrrhenian Lab, centro di eccellenza per favorire transizione Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un evento organizzato in contemporanea nelle Università di Cagliari, Palermo e Salerno, Terna ha inaugurato ufficialmente il Tyrrhenian Lab. Al via i tre Master di secondo livello – riferisce una nota – promossi nell’ambito del progetto per il quale l’azienda che gestisce la rete elettrica nazionale investirà 100 milioni di euro nei prossimi cinque anni. A Salerno presenti l’Amministratore delegato di Terna Stefano Donnarumma e il rettore dell’Università Vincenzo Loia, a Palermo la presidente di Terna Valentina Bosetti e il rettore dell’Università Massimo Midiri e a Cagliari, infine, il direttore Strategie di sviluppo rete e dispacciamento di Terna nonché presidente e coordinatore scientifico del Tyrrhenian Lab Francesco Del Pizzo e il rettore dell’Università Francesco Mola. Il Tyrrhenian Lab è un centro di formazione di eccellenza per lo sviluppo di competenze tecnologiche e digitali funzionali alla gestione del sistema elettrico e all’accelerazione del processo di transizione energetica, distribuito nelle tre città in cui approderanno i cavi sottomarini del Tyrrhenian Link, una delle principali opere infrastrutturali del Paese, fondamentale per lo sviluppo e la sicurezza del sistema elettrico nazionale. (segue) (Rin)