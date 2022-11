Migranti: Lupi (Nm), telefonata Mattarella-Macron spinta a nuova politica Euro-mediterranea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La telefonata tra Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron “conferma che il rapporto tra Francia e Italia è solido, basato sulla pari dignità che spetta a due paesi fondatori dell'Unione e che, pur con vedute differenti, è nell'interesse di entrambi lavorare insieme a definire una strategia comune europea sulla gestione dei flussi migratori”. Lo ha affermato il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. “Quanto accaduto in questi ultimi giorni – ha aggiunto – conferma anche la necessità di una nuova e più determinata politica Euro-Mediterranea, che è di interesse strategico non solo per gli italiani e per i francesi, ma per tutti i paesi dell'Unione europea". (Rin)