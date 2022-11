Russia-Ucraina: Cremlino, lavoro su proroga dell'accordo sul grano continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati con le Nazioni Unite sull'accordo sul grano sono stati costruttivi, il lavoro è ancora in corso. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, parlando delle prospettive di rinnovo dell'accordo nel corso di una conferenza stampa. "La scorsa settimana hanno avuto luogo i colloqui con i rappresentanti dell'Onu, colloqui piuttosto costruttivi. Abbiamo il nostro interesse in questo accordo. In realtà abbiamo ancora una settimana prima della data di rinnovo, quindi il lavoro continua", ha detto Peskov.(Rum)