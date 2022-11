Sudan: Alto commissario Onu per i diritti umani in visita a Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha iniziato ieri la sua prima visita ufficiale in Sudan che si concluderà il prossimo 16 novembre. Durante la sua visita, riferisce il quotidiano "Sudan Tribune", incontrerà il presidente del Consiglio sovrano di transizione del Sudan, Abdel-Fattah Al Burhan, nonché altri funzionari di alto livello tra cui i rappresentanti della Commissione nazionale per i diritti umani e le organizzazioni della società civile, comprese le donne e i gruppi giovanili, e i rappresentanti delle Nazioni Unite e degli organismi regionali. Turk si recherà quindi a El Fashir, nel nord del Darfur, e incontrerà funzionari regionali, rappresentanti degli sfollati interni e gruppi della società civile. Si tratta della prima visita ufficiale di Turk in Sudan da quando è diventato ha assunto il suo nuovo incarico, nel settembre scorso. (Res)